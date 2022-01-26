Азербайджан поможет Турции справиться с нехваткой газа из Ирана

26 янв. 17:30

Азербайджанская сторона решила нарастить поставки газа в Турцию после соответствующего запроса Анкары в связи с техническими проблемами импорта "голубого топлива" из Ирана, рассказал заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, в последние дни из-за технических неполадок с поступлением иранского газа Анкара попросила Азербайджанскую газоснабжающую компанию (AGSC) о дополнительных поставках газа для устранения временного дефицита.

"AGSC, представляющая консорциум "Шах Дениз", уже ответила на запрос братской Турции и мобилизует имеющиеся ресурсы для увеличения экспорта природного газа из Азербайджана в Турецкую Республику в соответствии со спросом", - цитирует Ахмедова Sputnik Азербайджан.

Представитель SOCAR выразил уверенность в том, что этот шаг внесет очередной важный вклад в развитие двусторонних дружественных и братских отношений между Баку и Анкарой.