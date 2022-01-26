В Берлине напомнили о последствиях антироссийских санкций для Германии

26 янв. 17:20

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что введение новых санкций в отношении России могут затронуть и немецкую экономику.

Он подчеркнул, что не собирается "спекулировать" на украинском вопросе и отметил, что рассматриваются все меры для улучшения ситуации.

"Правительство ФРГ предпринимает все усилия, делает все, что в наших силах, чтобы до этого не дошло. Если санкции будут, были бы введены, то нет таких, которые бы не затронули в том числе немецкую экономику", - приводит слова Хабека РИА Новости.