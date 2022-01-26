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Власти Москвы не исключают введение дополнительных ограничений по коронавирусу

Власти Москвы не исключают введение дополнительных ограничений по коронавирусу

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова допустила введение дополнительных коронавирусных ограничений в столице.

По ее словам, все зависит от того, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью COVID-19. "В зависимости от понимания, насколько медицинская система способна данные объемы пациентов "переварить", будем принимать решение в соответствии с ситуацией", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 359 млн, из них более 5,6 млн человек скончались. В России выявили 11 315 801 случай заражения.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве коронавирус диагностировали у 2 232 836 человек. Справились с болезнью 1 935 354 жителя города, умерли - 38 588.

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