НАТО и США решили не дразнить Россию

26 янв. 17:20

Поведение стран НАТО показывает, что, несмотря на свои санкционные угрозы, они понимают, что ставки слишком высоки. Что любая провокация на Донбассе может вызвать войну России и Украины, в которую хочешь не хочешь будет втянута Европа и США. Даже если этой эскалации не будет, сам украинский кейс вызывает недовольство у союзников США и приводит к расколу НАТО. Именно поэтому мы видим, что от трех главных игроков – Вашингтона, Лондона и Брюсселя – идут более или менее компромиссные заявления в адрес России. И кажется, это не просто случайные заявления, а скоординированный подход. Причем не только США и ЕС, но и самой Украины.