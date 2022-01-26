26 янв. 17:09

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым. Такое сообщение опубликовано на сайте кабмина РФ.

В нем говорится, что стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами, включая реализацию совместных проектов и взаимодействие в рамках ЕАЭС.

"Михаил Мишустин и Алихан Смаилов уделили особое внимание совместным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией", - подчеркивается в сообщении.