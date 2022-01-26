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Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана

Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым. Такое сообщение опубликовано на сайте кабмина РФ.

В нем говорится, что стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами, включая реализацию совместных проектов и взаимодействие в рамках ЕАЭС.

"Михаил Мишустин и Алихан Смаилов уделили особое внимание совместным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией", - подчеркивается в сообщении.

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