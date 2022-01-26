Пассажиров рейсов между Турцией и Арменией освободят от "налога на воздух"

26 янв. 16:55

Пассажиры, летающие рейсом Ереван-Стамбул-Ереван, не будут платить "налог на воздух", такое сообщение опубликовано на сайте Главного управления гражданской авиации Армении.

Соответствующую льготу получают авиакомпании при открытии новых направлений, которые не обслуживались в течение года. Перевозчики обязуются выполнять рейсы в течение всего года.

Льгота дается на три года, затем ее могут продлить еще на два года, передает Sputnik Армения.

Напомним, "налог на воздух" входит в цену билета и составляет 10 тыс драмов (около $20,9).