Житель Ставрополья снабжал США магазинами к автоматам Калашникова

26 янв. 16:54

Сотрудники Минераловодской таможни совместно с транспортной полицией округа и сотрудниками ГУ МВД России по СКФО перекрыли канал контрабанды оружия из России в Америку, сообщает пресс-служба таможни.

Как полагает следствие, житель Ставрополья с помощью посылок поставлял в США принадлежности к российскому боевому стрелковому оружию.

"В почтовых отделениях края было выявлено и изъято 11 международных посылок, в которых находились 46 магазинов к автоматам и пулеметам Калашникова", - рассказал и.о. заместителя начальника Минераловодской таможни Михаил Филатов, передает "АиФ-Ставрополье".

При обысках в доме и гараже подозреваемого следователи нашли оборудование для изготовления боеприпасов, 172 магазина к автоматам и пулеметам Калашникова, 1013 пуль и 967 гильз различного калибра. Магазины производились по заказу Минобороны СССР, - установили эксперты.

По факту контрабанды комплектующих оружия, а также обнаруженных боеприпасов возбуждены уголовные дела, ведется следствие.