Житель Буйнакска зарубил топором товарища в Астрахани

26 янв. 16:38

Подозреваемый в жестоком убийстве задержан в Буйнакске, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Как установило следствие, 19 января 2022 года, 36-летний местный житель, будучи в Астрахани, "на почве конфликтных отношений, нанес несколько ударов топором в разные части тела своему знакомому, с которым проживал вместе".

От ранений 45-летний житель Астраханской области умер на месте преступления.

Совершив убийство, злоумышленник на машине жертвы уехал в Дагестан, где был задержан сотрудниками Госавтоинспекции Буйнакска.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Идет расследование.