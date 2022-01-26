КБР получила первую партию вакцины "Спутник М"

26 янв. 16:33

Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник-М", предназначенная для подростков, поступила в Кабардино-Балкарию, информирует пресс-служба регионального Минздрава.

"Первая партия препарата "Спутник-М" поступила в Кабардино-Балкарию. Сейчас вакцина распределяется между детскими поликлиниками и больницами", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что вакцинация будет проходить в два этапа после тщательного медосмотра. "Повторную прививку ребенок получит через 21 день", - также сообщили в Минздраве.