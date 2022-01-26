В Русском музее в Санкт-Петербурге представили выставку "Семь красавиц"

В среду, 26 января, в Русском музее в Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки "Семь красавиц". Ее организаторами выступают Фонд Гейдара Алиева, посольство Азербайджана в России, министерство культуры Азербайджана, Азербайджанский национальный музей ковра.

Выставка "Семь красавиц" приурочена к 880-летнему юбилею выдающегося азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви. В залах Мраморного дворца представлены разные виды искусства и несколько исторических эпох, объединяемые образами его бессмертной поэзии.

Посетить выставку можно с 27 января по 9 мая.

На презентации выставки Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы признался, что восхищен ее экспонатами. "Меня всегда поражали подобные творения человеческих рук, ведь всю эту красоту надо сначала придумать, а затем воплотить. Были люди, которые замечательно это делали, и эта красота сохранилась до наших дней - так же, как и потрясающая поэзия Низами, выдающегося человека, философа и богослова, который через века продолжает объединять страны и континенты", - сказал он.



"Наверное, многие из здесь присутствующих знают, что в столице Российской Федерации, в Москве, есть памятник Низами. Также и в северной столице, в одном из скульптурнейших городов мира, установлен памятник великому азербайджанскому поэту, за что мы очень благодарны российской стороне. Это тот фундамент, на котором держатся взаимоотношения наших народов", - отметил Полад Бюльбюль оглы.



"Я хотел бы искренне поблагодарить Фонд Гейдара Алиева, который осуществляет огромную работу. Все, что делает фонд, делается на очень высоком художественном и организационном уровне. Также хотелось бы поблагодарить руководство Русского музея и нашего Музея ковра, что сделали просто замечательную выставку. По всем самым высоким международным параметрам можно считать, что эта выставка очень достойно представляет как образ Низами, так и сегодняшний уровень Азербайджана. Хочу всем присутствующим пожелать здоровья", - заключил азербайджанский посол.

Помощник президента Азербайджана Анар Алекперов отметил, что Азербайджан и Россию связывает многовековые традиции дружбы, братства, добрососедства: "Мы с каждым годом стараемся укреплять наши взаимоотношения. Руководители, главы наших государств своим примером укрепляют наше взаимодействие во всех сферах, в том числе в гуманитарной. Мы благодарны Русскому музею, поскольку долгое время пытались претворить этот проект в жизнь, но из-за пандемии приходилось его откладывать. Теперь мы счастливы, что именно со специалистами с российской стороны Фонд Гейдара Алиева представляет выставку ”Семь красавиц” в Русском музее".

При этом Алекперов акцентировал внимание на том, что одно из первых представительств Фонда Гейдара Алиева было создано именно в Российской Федерации: "Уже осуществлено огромное количество проектов в сфере образования, здравоохранения, экологии, но львиную долю проектов составляет, конечно же, культура. Мы уже не один год проводим выставки, мероприятия, конференции, музыкальные вечера, концерты. И огромную поддержку получаем от российской общественности. В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, поэтому в ближайшее время нами будут подписаны специальные соглашения по проведению ряда мероприятий. План мероприятий уже утвержден".

Говоря непосредственно о выставке, Анар Алекперов заявил, что ее надо обязательно увидеть и прочувствовать. При этом он заметил, что делегация из Азербайджана уже два дня находится в Санкт-Петербурге: "Вчера мы заложили основание памятника великому азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибекову. Я уверен, что это сотрудничество будет продолжаться. Надеюсь, что мы будем и в дальнейшем осуществлять такие проекты. Пользуясь возможностью, я хотел бы всех пригласить в Азербайджан".

Директор азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о выставке. "Это уникальный выставочный проект, который объединяет наше литературное наследие, музыкально-театральное искусство, современное искусство и представляет шедевры национального декоративно-прикладного искусства из коллекции первого в мире музея ковра - Азербайджанского национального музея ковра", - сказала она.

"Проект многогранно погружает зрителя в мир одного из шедевров восточной поэзии, поэмы Низами Гянджеви "Семь красавиц". На выставке повествовательная канва ведет зрителя через предметы прикладного искусства к познанию всех граней смыслов этой поэмы и погружению в ее чарующий мистицизм. Она предлагает пройти путь, как и путь героя поэмы, от мрака к свету", - поведала Ширин Меликова.

Заведующий Отделом живописи XVIII - 1-й половины XIX веков Государственного Русского музея Григорий Голдовский также рассказал о выставке. "Это разнообразная выставка: произведения прикладного искусства, видео-инсталляции, замечательные, абсолютно раритетные миниатюры, свадебные украшения и так далее. Она показывает аутентичное разнообразие восточной культуры, которое свидетельствует об эпохе и особенностях творчества Низами Гянджеви", - сообщил он.

"Полагаю, что это одна из очень значительных выставок. Замечательно, что это синтетическая экспозиция, где сочетаются произведения старого и нового искусства, в том числе есть новотканые ковры в традиционной технике шелкового ковроткачества, есть мемориальные предметы, такие как шлем, щит и меч, есть старинные кодексы. Выставка дает выход и на новое азербайджанское искусство: представлен балет знаменитого композитора, классика азербайджанской музыки Кара Караева "Семь красавиц"", - обратил внимание Григорий Голдовский.

Куратор выставки Эмин Мамедов рассказал "Вестнику Кавказа", что Азербайджан должен был быть страной-гостем на Санкт-Петербургском Культурном форуме, и выставка должна была пройти именно в рамках этого форума. В связи с пандемией Форум был отменен, но выставку все-таки открыли. "С Русским музеем нас давно связывают дружеские отношения. В 2016 году Фонд Гейдара Алиева открывал здесь выставку известного азербайджанского художника Расима Бабаева. С того времени наша дружба и завязалась. Культурные связи объединяют страны теснее всего. Чем больше будет таких культурных обменов, выставок, концертов, фестивалей, тем больше будет крепнуть наша дружба. Сейчас мы обсуждаем совместные проекты с Русским музеем в Баку. Мы ведь работаем со многими российскими музеями и представшем русское искусство в Азербайджане, а азербайджанское искусство в Российской Федерации", - сказал куратор выставки.

Что касается структуры экспозиции "Семь красавиц", то Эмин Мамедов обратил внимание на следующее: "Мы постарались рассказать не просто о поэзии Низами, а перебросить мост с XII века в век XXI век. Выставку мы открываем теневой инсталляцией концептуалиста Рашада Алекперова, который на основе теней сделал инсталляции из арматуры, где мы видим читающего молодого человека - это один из сюжетов известной миниатюры.

Точно также рассказывая о каждом из залов красавиц, мы взяли семь известных миниатюр, персонажи которых будто ожили. Далее вы видите невероятно красивые ковры… А заканчиваем выставку мы известным балетом Кара Караева, выдающегося азербайджанского композитора, ученика Шостаковича и Узеира Гаджибекова, где можно просто сесть, отдохнуть и посмотреть балет".

Ученый секретарь Русского музея Александра Поляновская выразила уверенность, что на посетителей выставка будет производить приятное впечатление. "Для женщин здесь есть невероятно красивые ювелирные украшения, ковры и орнаменты. Мужчинам, естественно, понравятся кинжалы и военные атрибуты. Каждый найдет что-то свое", - отметила она.



"Выставка будет интересна всем, в том числе и детям. Благодаря Фонду Гейдара Алиева задействовано очень много мультимедиа-технологий, это современная выставка, несмотря на то, что выставляются вещи очень старые", - добавила Александра Поляновская.