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Злостным астраханским неплательщикам начнут отключать электричество

Злостным астраханским неплательщикам начнут отключать электричество

Девять тысяч астраханцев получили последнее предупреждение от "Астраханской энергосбытовой компании": за неуплату долгов по электроэнергии им пообещали отключить электричество.

В феврале злостные неплательщики получат еще 12 тыс квитанций, также они регулярно получают звонки и смс-сообщения, напоминающие о долге, погасить который нужно в течение 20 дней после получения уведомления.Отключение света – крайняя мера, но на нее все же придется пойти, поскольку от платежей потребителей зависит финансовая стабильность региональной энергосистемы, - сообщили представители компании, передает "АиФ Астрахань".

На 15 января 2022 астраханцы задолжали энергетикам 1 млрд 39 млн рублей, а после первого предупреждения свои задолженности погасили только 15 тыс астраханцев – они внесли на счета компании 15 млн рублей.

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