В Москве будут усилены проверки в общественных местах

26 янв. 16:01

Специалисты усилят контроль на объектах транспорта, спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры и торговли из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах города Москвы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе проверок и мониторинговых обследований оценивается полнота выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в первую очередь на объектах транспорта, спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры, торговли, общественного питания, гостиницах, хостелах, медицинских организациях, где отмечается скопление людей.