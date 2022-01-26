В Поти из-за COVID-19 перешли на онлайн-обучение шесть школ

26 янв. 15:46

Шесть школ в грузинском городе Поти перешли на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил директор Образовательного ресурсного центра Гоча Коркия.



"Это: I, II, III, V, XI и XV публичные школы. Многие ушли в изоляцию, и так управлять процессом обучения стало невозможно. Мы были вынуждены перейти онлайн на две недели. Может быть, за эти две недели ситуация немного стабилизируется", - цитирует его "Грузия Online".



Корчия отметил, что в остальных школах обучение проходит в обычном режиме. "Однако при необходимости мы его ограничим точечно, но по текущим данным в этом нет необходимости", - добавил директор Образовательного ресурсного центра.



Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 359 млн, из них более 5,6 млн человек скончались. По данным официального сайта StopCov, в Грузии выявили 1 092 684 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 977 832 жителя страны, умерли - 14 813.