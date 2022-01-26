На Ставрополье ограничивают массовые мероприятия с участием детей

26 янв. 15:41

Власти Ставрополья приняли решение серьезно ограничить проведение коллективных детских мероприятий из-за роста числа зараженных коронавирусом детей, - сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"С 28 января на Ставрополье ограничивается проведение коллективных детских мероприятий. Необходимо проработать и вопрос, связанный с посещением юными ставропольчанами развлекательных учреждений и мест отдыха. Эти "точки" продолжат работать, но меры эпидпрофилактики в них надо усилить", - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram, передает "Интерфакс".

Также власти края прорабатывают возможный перевод образовательных организаций в дистанционный формат обучения и продление февральских каникул.

Напомним, со второй половины января в Ставропольском крае отмечается ежедневный значительный прирост числа зараженных, за прошедшие сутки треть случаев заражения COVID-19 пришлась на жителей края в возрасте до 17 лет.