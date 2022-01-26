"Турецкая трансформация" Никола Пашиняна

Недавняя пресс-конференция премьер-министра Армении Никола Пашиняна оставила двоякое впечатление. На первый взгляд не совсем ясно, для чего ее надо было созывать именно сейчас, учитывая, что прошлая пресс-конференция армянского лидера состоялась совсем недавно – в конце декабря 2021 года. С тех пор особо значимых событий во внутренней и внешней политике Армении не произошло, за исключением ухода в отставку и без того ничего не решавшего, декоративного президента Армена Саркисяна.

Но ведь и об этой отставке премьер-министру Армении стало известно уже после того, как было объявлено о его пресс-конференции - то есть, причина встречи с журналистами была иной. На наш взгляд, реальной подоплекой пресс-конференции стали наметившиеся позитивные тенденции в деле нормализации армяно-турецких отношений, и именно с целью озвучивания позитивных сигналов в адрес Анкары и была устроена онлайн-встреча Пашиняна с представителями СМИ.

В этом смысле весьма примечательным был ответ Пашиняна на вопрос о том, отказалась ли Армения от "Ай Дата" - так называемого "армянского вопроса". Отметим, что эта концепция подразумевает создание армянского государства на "исторической родине" и автоматически предполагает выдвижение территориальных претензий к Турции, Азербайджану, Грузии и другим соседним государствам. У Пашиняна открыто спросили, заморозил ли Ереван общеармянскую повестку дня, выполняя турецкие предусловия, и готова ли Армения признать территориальную целостность Турции, границы, установленные Карским договором. В ответ армянский премьер заметил, что Республика Армения, оказывается, никогда не проводила политику "Ай Дата". "Армения никогда не ставила под сомнение армяно-турецкую границу. Вы не найдете ни одного армянского лидера или правительства, которые ставили бы под сомнение армяно-турецкую границу, и мы не откажемся от этой политики", - сказал он, добавив, что "локомотивом процесса признания "геноцида" армян всегда была диаспора и диаспорские организации".

Тем самым премьер Армении фактически подтвердил отказ от территориальных претензий к Турции, а также "невзначай" вывел свое государство из дискурса по "геноциду", ловко перебросив всю ответственность по этой теме на армянскую диаспору. Вероятно, подобные настроения в армянских властных коридорах и объясняют наблюдаемое в последнее время резкое охлаждение отношений между Ереваном и диаспорой (см. "Дашнакцутюн" хочет сорвать миротворческие инициативы).

То, что Никол Пашинян публично дистанцировался от территориальных претензий в адрес Турции, шаг настолько же ожидаемый, насколько и прагматичный. Однако так было далеко не всегда. Будет уместным напомнить, что два года назад, 10 августа 2020 года, выступая на конференции, посвященной 100-летию Севрского договора, Пашинян делал заявления совершенно иной направленности: "Наш долг помнить о нем (Севрском договоре – ред.), понимать и сохранять его сакральный смысл". Напомним, что по условиям Севрского договора Армения получала выход к Черному морю, а ее территория составляла 150 тысяч квадратных километров. Договор так и не вступил в силу и перестал действовать после Лозаннской конференции 1923 года и подписания Лозаннского мирного договора.

То есть, еще два года назад Никол Пашинян говорил о "сакральном смысле" Севрского договора, фактически открыто выступив в пользу территориальных претензий в адрес современной Турции. Не зря тогда официальная Анкара выразила жесткий протест из-за заявлений армянского премьера и других политиков страны. Сегодня же, по итогу 44-дневной Карабахской войны и новых региональных реалий, тональность заявлений Пашиняна в вопросе Турции кардинально изменилась. Впрочем, в Анкаре наверняка помнят о переменчивости в настроениях Никола Пашиняна по всем ключевым вопросам армянской внешней политики. Так что можно исходить из того, что Турция в своих переговорах с Арменией будет настаивать на закреплении отказа от претензий Армении в свой адрес не только вербально, но и на бумаге.