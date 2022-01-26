Лавров рассказал, какие цели преследует Запад на Украине

26 янв. 15:55

В среду, 26 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал во время "правительственного часа" в Госдуме цели Запада на Украине.



Он подчеркнул, что западные страны стремятся спровоцировать Украину попытаться решить конфликт на Донбассе военным путем.



"Запад очень хочет какой-то реальной провокации", - пояснил глава внешнеполитического ведомства.



По его словам, "цель такого немножко сюрреалистического поведения ... это либо все-таки сделать так, чтобы киевский режим сорвался на силовую операцию на Донбассе, либо иным каким-то способом похоронить окончательно минские договоренности", передает РИА Новости.

Напомним, ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе своего выступления в Госдуме, что РФ призывает США, Францию и Германию принудить Украину выполнять минские соглашения. "Постоянно призываем США, Францию, Германию, других западных коллег, которые имеют влияние на киевский режим, принудить его к неукоснительному выполнению минских договоренностей", - сказал министр.