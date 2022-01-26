СМИ: "Гражданский договор" выдвинет на пост президента Араика Арутюняна

26 янв. 15:29

Правящая партия Армении "Гражданский договор" определилась с кандидатурой на пост президента – его займет глава аппарата премьер-министра, экс-министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, - пишет ArmLur.am со ссылкой на свою информацию.

Именно из-за этого решения сейчас в стране происходят кадровые перестановки. Так, Наири Саркисян освобожден от должности помощника премьера, и в случае ухода Араика Арутюняна с поста главы аппарата премьера Саркисян займет его место, - передает Sputnik Армения.

Распоряжение об освобождении Наири Саркисяна с поста помощника главы правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал сегодня.

Напомним, Араик Арутюнян возглавил аппарат премьер-министра Армении летом 2021 года.