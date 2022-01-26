НАТО и США решили не дразнить Россию

Последние два дня стали наиболее напряженными с того момента, как Россию начали подозревать в желании напасть на Украину. Накануне НАТО и США решили срочно перебросить свои силы в Восточную Европу. Дания отправила фрегат в Балтийское море и четыре истребителя F-16 в Литву. Испания планирует отправить истребители в Болгарию, Франция перебрасывает контингент в Румынию, а Нидерланды разместили два F-35 в Болгарии. Параллельным ходом идут масштабные учения НАТО "Удар Нептуна" в Средиземноморье. Маневры с участием американского авианосца Harry Truman продлятся до 4 февраля. Со своей стороны США готовы увеличить военное присутствие в Восточной Европе. НАТО уже привел свои силы в состояние боевой готовности, а Джозеф Байден, по данным New York Times, могут отправить в регион до 50 тыс своих военных в Прибалтике и Восточной Европе.

Географически все это происходит у западной границы Украины. США и НАТО намекают на готовность вмешаться в войну, если Киев столкнется с Москвой. Постпред США в ООН уже сказал, что его страна рассматривает и военные меры против России в случае эскалации вокруг Украины. С другой стороны, Россия все еще держит свои контингенты близ украинской границы. На территории Беларуси идут совместные российско-белорусские военные учения, что очень беспокоит американцев. Госдеп уже предупредил Минск, что он будет наказан, если Россия нападет на Украину с белорусской территории. То есть в Вашингтоне и европейских столицах как будто действительно думают, что Россия может атаковать Украину.

Вся эта ситуация вокруг "российской угрозы" ведет к большим противоречиям внутри НАТО. Если США и Британия эвакуируют своих дипломатов из Киева, то Евросоюз делать этого не спешит. Глава евродипломатии Жозеп Боррель говорит, что эвакуировать дипломатов не нужно, так как идут переговоры Запада с Россией в Женеве и Брюсселе. В вопросе возможных военных действий и активной поддержки Украины подходы тоже далеко не едины. Если США намекают на свое участие, то Германия резко против этого. Немецкие политики говорят, что Россия – не враг, а канцлер Олаф Шольц отметает планы вступления Украины в НАТО. Недавно главе немецких ВМС вице-адмиралу Кай-Ахим Шенбаху пришлось уйти в отставку из-за заявлений о том, что Крым не вернется в состав Украины. Провоцирование России беспокоит и Хорватию. Президент Зоран Миланович прямо сказал, что воевать за Украину его страна не будет, за что тут же попал в невъездные списки украинского сайта "Миротворец". Поведение Германии и Хорватии весьма показательно, ведь эти страны на своей опыте испытали две мировые войны. Повторять исторические ошибки они не хотят.

Отсутствие единства в НАТО по Украине, о котором недавно говорил Джо Байден, сковывает поведение Соединенных Штатов, вынуждая их ограничивать военную активность. Да, конечно, американцы и их братья британцы направляют сейчас Украине военную помощь и гранатометы, но на большее они не решаются. Вчера от США и НАТО прозвучали два серьезных и ответственных заявления. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сказал, что НАТО не собирается размещать боевые подразделения на Украине, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что у Байдена нет "ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину". Для России это очень чувствительный момент. Неразмещение баз США значится как один из пунктов тех документов, которые российский МИД передал американцам и натовцам. Поэтому слова Столтенберга и помощника Байдена можно смело расценивать как "тушение пожара".

На этом пацифистские намеки не кончаются. Издание Bloomberg пишет, что США в своем ответе на предложения России обозначат сферы, которые беспокоят Россию. Не факт, конечно, что они откажутся от планов принять Украину в НАТО, но могут, например, остановиться на заморозке процесса на 5-10 лет. Смягчать ситуацию бросилась даже Великобритания, которую у нас часто обвиняют в коварных планах против России. Британский премьер с русско-турецкими корнями Борис Джонсон хочет срочно встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить Украину. Более того, британский премьер добавил, что ни одна страна НАТО не готова отправить большой контингент в Украину.

Поведение стран НАТО показывает, что, несмотря на свои санкционные угрозы, они понимают, что ставки слишком высоки. Что любая провокация на Донбассе может вызвать войну России и Украины, в которую хочешь не хочешь будет втянута Европа и США. Даже если этой эскалации не будет, сам украинский кейс вызывает недовольство у союзников США и приводит к расколу НАТО. Именно поэтому мы видим, что от трех главных игроков – Вашингтона, Лондона и Брюсселя – идут более или менее компромиссные заявления в адрес России. И кажется, это не просто случайные заявления, а скоординированный подход. Причем не только США и ЕС, но и самой Украины. Сегодня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сказал, что численности войск РФ у границы недостаточно для полномасштабного наступления на Украину. До этого в Киеве раскритиковали эвакуацию дипломатов США. То есть теперь уже и сами власти Украины, пугавшие вчера население российской угрозой, пытаются убедить Запад, что эта угроза преувеличена.

Будем надеяться, что попытки успокоить ситуацию действительно приведут к более серьезным шагам. Очевидно, что Россия едва ли подпишет с НАТО и США документы о безопасности уже завтра. Уж слишком много там расхождений. Но хотя бы создастся благоприятная атмосфера для того, чтобы дипломаты могли спокойно договариваться. Возможно, для снижения эскалации в ближайшее время придется провести встречу на самом высшем уровне – между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом. Последний такой саммит тоже проводился во время обострения на Украине и смог привести к затишью.