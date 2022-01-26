Ставрополье нарастило экспорт мясной продукции на 15%

26 янв. 15:21

Ставрополье в 2021 году увеличило экспорт мясной продукции на 15% - до 81 тыс. тонн,сообщили журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"В 2021 году Ставрополью удалось нарастить экспорт мясной продукции на 15%, в денежном выражении текущий экспорт составил $146,3 млн, или более 81 тыс. тонн. Основной прирост отмечается по мясу птицы и говядине", - указано в сообщении

Уточняется, что основные внешнеэкономические партнеры Ставрополья по экспорту мяса - Китай, Саудовская Аравия, Украина.