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Глава полиции Нур-Султана назначен заместителем министра внутренних дел Казахстана

Департамент полиции города Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на должность заместителя министра внутренних дел страны Ержана Саденова, до этого возглавлявшего департамент полиции Нур-Султана.

Другим распоряжением главы государства Арыстангани Заппаров освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Казахстана, - передает Sputnik Казахстан. 

Ержан Саденов родился 24 октября 1968 года в селе Куйган Курчумского района Восточно-Казахстанской области. В 1993 году он окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, а в 1998 году - Карагандинскую высшую школу КНБ Республики Казахстан.

ФОТО Департамент полиции города Нур-Султан
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