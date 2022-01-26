Глава полиции Нур-Султана назначен заместителем министра внутренних дел Казахстана

26 янв. 15:15

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на должность заместителя министра внутренних дел страны Ержана Саденова, до этого возглавлявшего департамент полиции Нур-Султана.

Другим распоряжением главы государства Арыстангани Заппаров освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Казахстана, - передает Sputnik Казахстан.

Ержан Саденов родился 24 октября 1968 года в селе Куйган Курчумского района Восточно-Казахстанской области. В 1993 году он окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, а в 1998 году - Карагандинскую высшую школу КНБ Республики Казахстан.