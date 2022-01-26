Главы МИД Грузии и Украины заявили о недопустимости блокирования интеграции стран в НАТО

26 янв. 14:58

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Грузии и Украины Давида Залкалиани и Дмитрия Кулебы. Об этом сообщили в грузинском МИД.

В ходе беседы министры согласились с тем, что попытки России заблокировать интеграцию двух стран в НАТО неприемлемы. Главы внешнеполитических стран положительно оценили позицию международных партнеров о том, что суверенитет и территориальная целостность Грузии и Украины, а также суверенное право двух стран выбирать свое будущее и европейские и евроатлантические устремления - это красная линия, которая не будет пересмотрена в переговорном процессе между США и Россией.

Согласно тому же сообщению, решения по Грузии или Украине не будут приниматься без участия этих стран.

В МИД Грузии отметили, что Залкалиани во время разговора с украинским министром "выразил решительную поддержку Украины в нынешней сложной ситуации".

В свою очередь, Кулеба рассказал грузинскому коллеге о ситуации с безопасностью вокруг границ Украины, а также о мерах, принимаемых Украиной и ее партнерами для сдерживания возможной "российской агрессии". Кроме того, глава МИД Украины поднял вопрос находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он подчеркнул, что правительство Грузии должно соблюдать права и интересы экс-главы государства, а также призвал грузинское руководство допустить украинского врача к Саакашвили для медицинского обследования.

Помимо этого, стороны поговорили о развитии экономических проектов Ассоциированного трио и ГУАМ и о создании новых возможностей для экспортеров в регионе, передает "Грузия Online".