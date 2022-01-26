Лайнеры Redwings раз в неделю будут летать между Махачкалой и Ферганой

26 янв. 14:47

В Феврале российская авиакомпания Redwings запускает прямое авиасообщение из Махачкалы в узбекский город Фергану, - сообщили в пресс-службе аэропорта Махачкалы.

"С 8 февраля 2022 года авиакомпания Redwings запускает авиасообщение с Ферганой. Рейсы будут выполняться один раз в неделю - по вторникам",- цитирует собеседника ТАСС.

Вылет из Махачкалы будет осуществляться в 12:00 мск, прибывать в Фергану рейс будет в 17:05 по местному времени. В обратном направлении пассажиры будут вылетать в 18:35 по местному времени и прибывать в Махачкалу в 20:10 мск.

Полеты будут выполняться на современных комфортабельных авиалайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 человек.