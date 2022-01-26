Путин заявил о важности улучшения инвестиционного климата в России

Президент России Владимир Путин заявил в ходе общения с представителями итальянского бизнеса по видеосвязи, что РФ заинтересована в том, чтобы работающие в стране иностранные бизнесмены чувствовали себя максимально комфортно.
"Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные, в том числе итальянские бизнесмены чувствовали себя на рынке России максимально комфортно", - цитирует главу государства РИА Новости.
Путин также подчеркнул, что власти России на системной основе принимают меры для улучшения делового и инвестиционного климата.