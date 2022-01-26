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Путин заявил о важности улучшения инвестиционного климата в России

Путин заявил о важности улучшения инвестиционного климата в России

Президент России Владимир Путин заявил в ходе общения с представителями итальянского бизнеса по видеосвязи, что РФ заинтересована в том, чтобы работающие в стране иностранные бизнесмены чувствовали себя максимально комфортно.

"Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные, в том числе итальянские бизнесмены чувствовали себя на рынке России максимально комфортно", - цитирует главу государства РИА Новости.
 
Путин также подчеркнул, что власти России на системной основе принимают меры для улучшения делового и инвестиционного климата.

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