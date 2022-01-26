Аэропорт Краснодара заработал в штатном режиме после тумана

26 янв. 14:31

Аэропорт Краснодара после ограничений из-за тумана на взлетной полосе вернулся к штатной работе, он снова принимает и выпускает самолеты по расписанию, - сообщает пресс-служба авиаузла.

"Ограничения отменены. На расписании полетов они не сказались. Аэропорт заработал в штатном режиме", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Юг".

Кубанская воздушная гавань уже отправила после дозаправки рейс в Ростов-на-Дону из Ташкента, из-за непогоды на Дону приземлившийся в Краснодаре, - добавили в пресс-службе.

Ранее в аэропорту Краснодара из-за тумана видимость составляла 500 м, и в нем вводились "процедуры в условиях ограниченной видимости".