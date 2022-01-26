Посол России в Азербайджане: Москва поддерживает видение Ильхама Алиева

26 янв. 14:04

Россия разделяет подход и видение президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросу трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе. Об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции по итогам 2021 года.

"В прошлом году среди радующих нас моментов было создание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Азербайджана, России и Армении для разблокировки коммуникаций. Этот формат показал себя эффективным, переговоры идут в хорошем и профессиональном ключе", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Россия высоко оценивает высказанную азербайджанским лидером позицию о нормализации обстановки в регионе и полностью разделяет такой подход. "Президент Азербайджана неоднократно высказывался в пользу этого, и мы это поддерживаем. Импульс этому придали главы Азербайджана, России и Армении на встрече в Сочи. Трехсторонняя группа продолжит свою работу и в будущем", - уточнил Бочарников.

Посол добавил, что трехсторонняя рабочая группа нацелена на скорейшее завершение параметров совместных инфраструктурных инициатив и запуск на Южном Кавказе транспортно-логистических проектов.

Помимо этого, он рассказал, что Россия и Азербайджана справились с экономическим спадом, который был зафиксирован в 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19. "По итогам 11 месяцев 2021 года объем товарооборота между Россией и Азербайджаном составил $2,9 млрд. Есть надежда, что по итогам 12 месяцев мы вернемся на уровень $3 млрд, который был зафиксирован в 2019 году. В любом случае это говорит о том, что мы возвращаемся на допандемийный уровень", - цитирует Бочарникова АзерТАдж.

Кроме того, он сообщил, что российские компании подали 14 заявок на участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. По его словам, деятельность этих компаний преимущественно сосредоточена на сферах сельского хозяйства, строительства железных дорог, энергетических объектов, а также на других работах. "Пока не могу сказать, сколько из этих заявок будут приняты азербайджанской стороной", - заключил дипломат.