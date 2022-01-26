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Мэрия Тбилиси облагородит территорию у станции метро "Варкетили"

Мэрия Тбилиси облагородит территорию у станции метро &quot;Варкетили&quot;

Территория, прилегающая к станции метро "Варкетили" будет обновлена и облагорожена, соответствующее поручение мэр столицы Каха Каладзе дал главе районной администрации Самгори Кахе Самхарадзе.

По словам градоначальника, в мэрию столицы многократно поступали звонки и сообщения с жалобами на то, что на территории станции метро "Варкетили" сложно передвигаться пешком.

"Это тема уличных торговцев, занимающих тротуары. А ведь рядом есть торговые пространства. Поэтому поручаю главе района Самгори поговорить с дирекцией этих пространств, чтобы лица, ведущие на улице экономическую деятельность, перешли бы в отведенное для этого пространство", – приводит слова Каладзе Sputnik Грузия.

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