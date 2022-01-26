В Назрани обстрелян дом экс-главы управления по делам религий - источник

26 янв. 14:15

Минувшей ночью неизвестные обстреляли в ингушской Назрани дом бывшего чиновника, возглавлявшего управление по делам религий, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"В ночь на среду неизвестные в Назрани обстреляли частное домовладение бывшего руководителя управления по делам религий при администрации главы Ингушетии Ахмеда Сагова. В результате обстрела никто не пострадал", - цитирует собеседника РИА Новости.

Сейчас правоохранители заняты поисками стрелявших, - добавил собеседник агентства.