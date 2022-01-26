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Лавров: Россия стремится снизить свою зависимость от доллара

Лавров: Россия стремится снизить свою зависимость от доллара

Россия стремится сократить зависимость от доллара. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос депутатов Госдумы.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США активно помогают РФ в данном вопросе. Он пояснил, что американцы делают все возможное, чтобы подорвать доверие к своей валюте и сделать ее рискованной вообще для международных расчетов, не только для РФ, но и для любой другой страны мира.

Лавров также сообщил, что Москва сокращает свои валютные резервы, которые хранятся в долларах.

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