Министр просвещения назвал условие перехода на удаленку

26 янв. 13:56

Вводить дистанционное обучение, заменяя им традиционное, нельзя, делать это можно, например, при всплеске заболеваемости коронавирусом, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на пленарном заседании съезда уполномоченных по правам ребенка.

"Вот пандемия идет, идет всплеск где-то заболевания "омикроном", чтоб сохранить здоровье детей, мы вынужденно эти меры предпринимаем. А потом, когда заболевание отходит, мы видим, что здоровью ничто не угрожает, опять вводим в традиционный режим", - приводит его слова ТАСС.