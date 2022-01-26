МГУ не перейдет полностью на дистанционную форму обучения из-за "омикрона"

26 янв. 13:47

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова пока не собирается полностью переходить на дистанционное обучение на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса COVID-19. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Пока нет, но в начале семестра будем думать. Пока мы используем смешанный формат обучения", - цитирует его РИА Новости.



В пресс-службе вуза отметили, что в настоящее время студенты находятся на каникулах, обучение начнется 7 февраля. Вуз будет отталкиваться от рекомендаций Роспотребнадзора.



Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 358 млн, из них более 5,6 млн человек скончались. В России выявили 11 315 801 случай заражения.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве коронавирус диагностировали у 2 232 836 человек. Справились с болезнью 1 935 354 жителя города, умерли - 38 588.