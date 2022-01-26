На Черном море начались масштабные учения флота

26 янв. 13:32

Сегодня в Черном море стартовали крупные военные учения, на которые вышли несколько корабельных групп Черноморского флота (ЧФ) России.

"Для выполнения задач по плану учений задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики", - говорится в сообщении ЧФ, передает "Интерфакс".

В учениях задействованы более 20 кораблей, а также боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок, они вышли из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск, - информирует штаб флота.

В процессе перехода в назначенные районы экипажи кораблей проведут ряд учений и тренировок по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации противовоздушной обороны в море, - говорится в пресс-релизе.

Главная задача учений - отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам РФ с морских и океанских направлений. Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих, - говорится в сообщении.