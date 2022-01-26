Бродяги получат дома в Тбилиси

26 янв. 13:27

Начиная с февраля 2022 года муниципальное жилье в Тбилиси получат 15-16 бездомных семей. Об этом сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.

По его словам, наделяя нуждающихся жильем, он выполняет данное гражданам обещание.

"Моим предвыборным обещанием было решение проблемы бездомных семей. С таким статусом в Тбилиси около 400 семей. Мы обещали дать им муниципальное жилье и выполняем это обещание", – сказал он.

Далее он отметил, что эта программа продлится в течение следующих лет, передает Sputnik Грузия.