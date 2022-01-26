Лавров призвал Вашингтон, Париж и Берлин принудить Киев выполнять минские соглашения

26 янв. 13:01

Россия призывает США, Францию и Германию принудить Украину выполнять минские соглашения. Об этом в ходе "правительственного часа" в Госдуме заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Постоянно призываем США, Францию, Германию, других западных коллег, которые имеют влияние на киевский режим, принудить его к неукоснительному выполнению минских договоренностей", - цитирует главу российского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Напомним, 18 января глава МИД России Сергей Лавров заявил после встречи с коллегой из Германии Анналеной Бербок, что Россия надеется, что Германия и Франция заставят президента Украины Владимира Зеленского выполнить обещания по минским соглашениям. "Для нас главное - не когда встречаться (в "нормандском формате" - прим. ред.), а зачем встречаться... Важно четкое понимание, достигнутое заблаговременно, с чем мы будем идти на встречу в нормандском формате на том или ином уровне. Такая работа сейчас ведется на уровне политических советников лидеров нормандского формата", - сказал Лавров.