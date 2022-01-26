Лавров рассказал о ситуации на международной арене

26 янв. 13:00

Глубокие и не совсем позитивные изменения, которые происходят сейчас на международной арене, раскачивают всю систему, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что о ситуации на международной арене и наших внешнеполитических задачах и инициативах неоднократно высказывался президент РФ Владимир Путин. "На международной арене происходят глубокие изменения, причем изменения не совсем позитивные, мягко говоря. Всю систему лихорадит", - сказал он, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.