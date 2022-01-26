Крымчан задержали на Кубани с крупной партией наркотиков

26 янв. 12:58

При досмотре автомобиля двоих жителей Крыма в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружена крупная партия наркотиков, - сообщает пресс-служба УФСБ региона.

"На посту ДПС ГИБДД "Тамань" сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю вместе с сотрудниками полиции задержали двоих жителей Крыма, при личном досмотре которых, а также при досмотре их автомобиля были обнаружены и изъяты полимерные пакеты с порошкообразным веществом и с комкообразным кристаллическим веществом общим весом около 300 г", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Как показала экспертиза, крымчане перевозили мефедрон и производное N-метилэфедрона в особо крупном количестве. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств".