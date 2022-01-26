Густые туманы опустятся на Краснодарский край

26 янв. 12:56

В ближайшие несколько суток Кубань окажется во власти туманов, предупредили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В Краснодарском крае стоит холод, а со стороны Черного моря начинает поступать теплый и влажный воздух. При встрече холодного и теплого воздуха образуется густой туман. Он называется адвективным", - объяснила начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова, пишут "Кубанские новости".

Густые "молочные" туманы будут опускаться на Кубань до конца 26 января и в течение суток 27 января. Яснее станет 28 января, когда туманы ожидаются только в ночные и утренние часы.

К выходным туман рассеет ветер, в регион вернутся сильные осадки.