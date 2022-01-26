Центробанк России купил валюту на 23,5 млрд рублей

26 янв. 12:47

Центробанк России приобрел валюту на внутреннем рынке с расчетами 24 декабря на сумму 23,5 млрд руб. Об этом говорится на сайте регулятора.

Банк России с 15:00 (мск) 24 января 2022 года приостановил покупку иностранный валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Такое решение было принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, добавил регулятор.

Напомним, министерство финансов России с 15 января 2021 года вернулось к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке превысил 3,3 трлн рублей.