Синоптик рассказала, какой погодой закончится январь в Москве

26 янв. 12:41

В Москве в выходные ожидается небольшой снег, температура воздуха будет комфортной, до минус пяти градусов, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, РИА Новости.

"Вечером в пятницу и в ночь на субботу увеличится возможность снега, снега будет выпадать больше. Днем в субботу небольшой снежок. Ночная температура в Москве будет порядка минус 6-8 градусов, по области до минус 11, дневная температура воздуха в городе около минус 5 градусов", - поделилась синоптик.

В воскресенье облачно, небольшой снег, ночью 6-8 градусов мороза. "А дневная температура повысится, потому что постепенно к нам с южными потоками к нам станет поступать более тёплый воздух, то есть погоду будет определять следующий Атлантический циклон, поэтому максимальная температура 30 числа будет порядка минус 1-3 градусов", - продолжила Позднякова.

В понедельник, 31 января в Москве суточная температура составит минус 1-6. "То есть температура воздуха будет градусов на 5-6 выше климатической нормы, хотя 31 января по климату - самый холодный день года", - добавила синоптик.