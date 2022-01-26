Ингушские правоохранители задержали в Назрани торговцев оружием - источник

26 янв. 12:41

Ингушские правоохранители задержали в Назрани подозреваемых в незаконном обороте оружия и наркотиков, - сообщил информированный источник.

"В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий в Назрани задержаны нескольких участников организованной преступной группы (ОПГ), причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов, а также наркотиков", - цитирует собеседника "Интерфакс".

В местах проживания фигурантов были проведены обыски, изъято оружие, все они являются бывшими сотрудниками силовых структур.

Официального подтверждения информации у агентства пока нет.