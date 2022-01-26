Отдых в России на лето 2022 года подорожал на 10-15%

26 янв. 12:25

По данным АТОР, размещение в отелях на российских курортах предстоящим летом обойдется туристам на 10-15% дороже, чем в прошлом году.

"По данным туроператоров, в этом году по российским направлениям цены на летнее размещение в отелях выросли в среднем на 10-15% по сравнению с прошлым сезоном. Но, справедливости ради, некоторые отели и санатории не поднимали цены", - рассказали в ассоциации.

В настоящее время. «очень активно» идет раннее бронирование туров по России, объемы продаж кратно превышают допандемийные показатели.

Россияне массово бронируют туры на майские праздники, на лето и осень. Самым большим спросом пользуются курорты Краснодарского края (Сочи, Анапа, Геленджик) и Крыма (Большая Ялта). Также летом многие планируют отправиться в Абхазию, Кавминводы, Санкт-Петербург, Калининград.