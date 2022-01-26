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Россия намерена нарастить экспорт угля

Россия намерена нарастить экспорт угля

Заместитель министра энергетики России Пер Бобылев заявил, что по итогам 2021 года РФ достигла максимальных значений по экспорту угля.

"Россия занимает третье место на мировой арене по экспорту угля <...> и объемы экспорта мы планируем наращивать. Под это есть ряд международных договоренностей", - поведал замминистра в ходе своего выступления на круглом столе в Госдуме на тему "Законодательное регулирование в сфере обеспечения безопасности ведения горных работ на предприятиях угольной отрасли".

Он подчеркнул, что недавно с Индией был заключен меморандум по увеличению поставок угля почти 5 раз за ближайшие 10 лет. "То есть с 6 млн тонн до 40 млн т. Подобные переговоры идут с коллегами из Китая", - цитирует Бобылева ТАСС.

Замминистра также акцентировал внимание на том, что экспорт угля по итогам 2021 года достиг рекордных значений.

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