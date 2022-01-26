Россия намерена нарастить экспорт угля

26 янв. 12:21

Заместитель министра энергетики России Пер Бобылев заявил, что по итогам 2021 года РФ достигла максимальных значений по экспорту угля.

"Россия занимает третье место на мировой арене по экспорту угля <...> и объемы экспорта мы планируем наращивать. Под это есть ряд международных договоренностей", - поведал замминистра в ходе своего выступления на круглом столе в Госдуме на тему "Законодательное регулирование в сфере обеспечения безопасности ведения горных работ на предприятиях угольной отрасли".

Он подчеркнул, что недавно с Индией был заключен меморандум по увеличению поставок угля почти 5 раз за ближайшие 10 лет. "То есть с 6 млн тонн до 40 млн т. Подобные переговоры идут с коллегами из Китая", - цитирует Бобылева ТАСС.

Замминистра также акцентировал внимание на том, что экспорт угля по итогам 2021 года достиг рекордных значений.