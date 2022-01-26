Крыша рухнула в детском саду на Кубани

26 янв. 12:19

Скопление снега привело к обрушению кровли детского сада в поселке Октябрьский Северского района Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации Северского района, уточнив, что в настоящее время ведутся оценочные работы. Дети переведены в другие детские сады.

"Кровля детского сада не выдержала из-за большого объема снега и обвалилась. Сейчас ведутся оценочные работы, специалисты оценивают степень повреждения, будут проводиться ремонтные работы", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.