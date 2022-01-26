Жители Адыгейска вышли на расчистку улиц от снега

26 янв. 12:19

Власти Адыгейска приняли решение сегодня провести субботник по уборке снега с улиц города.

На расчистку улиц города от снеговых заносов вышли незанятые жители – уже расчищены основные улицы города, обеспечен доступ к ливневым решеткам, чтобы избежать скопления воды на проезжей части, - поведал глава города Махмуд Тлехас, передает "АиФ-Адыгея".

Сейчас перед горожанами стоит задача расчистить места сбора и вывоза мусора, чтобы избежать скопления отходов, а также расчистить подъезды к магазинам и детским садам.

Также много обращений горожан из-за скользких тротуаров, в ходе субботника их расчистят и посыплют песком, – добавил мэр Адыгейска.