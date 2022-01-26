В МИД Австрии уверены: стабильность в Европе невозможна без России

26 янв. 12:09

Обеспечение устойчивой стабильности в Европе невозможно без России, об этом сказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

"Устойчивую стабильность и безопасность в Европе возможно обеспечить не вопреки России, а вместе с Россией. Можно сказать и обратное. Устойчивую стабильность и безопасность для России возможно обеспечить не вопреки Европе, а с Европой", - заявил глава МИД Австрии.

Дипломат напомнил, что Россия - крупнейшее государство Европы, а также самый большой сосед ЕС. "Эту географическую и политическую реальность нельзя отрицать", - указал он.