Парковки на въезде в Кисловодск избавят курорт от лишних автомобилей

26 янв. 11:58

В скором времени на въезде в ставропольский Кисловодск появятся парковки для 1,5 тыс автомобилей – это позволит снизить нагрузку на курорт и улучшить его экологию, - сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"На сегодняшний день в городе-курорте зарегистрировано около 40 тыс автомобилей, и въехавшие в него на новогодние праздники рекордные 250 тыс машин говорят не только о популярности Кисловодска среди гостей, но и большой нагрузке на городские дороги и экологию курорта", - поведал Моисеев, передает ТАСС.

Сити-менеджер посетовал, что городская инфраструктура не справляется с таким потоком, а в ближайшие годы курорт ждет еще больше туристов и автомобилей, поэтому и организуются отсекающие парковки на въездах в город, так как в центре Кисловодска их построить нет возможности.

Разработанная концепция будет предложена для широкого обсуждения жителям города и краевым властям, - добавил Евгений Моисеев.