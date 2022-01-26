В России выявили 74 692 новых случая коронавируса

26 янв. 11:49

Оперштаб по коронавирусу сообщает, что за минувшие сутки в России выявили 74 692 новых случая заболевания. Таким образом, суточная заболеваемость коронавирусом в стране снова обновила максимум.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 19 856, в Санкт-Петербурге - 10 581, в Московской области - 6 709. В Краснодарском крае новых случаев 962, в Ставропольском крае выявили 863 новых случая, в Крыму - 330, в Дагестане - 300, в Чечне - 260, в Кабардино-Балкарии - 160, в Ингушетии - 147, в Адыгее - 121, в Карачаево-Черкесии - 104, в Северной Осетии - 101.

"Омикрон" фиксируется уже в 72 регионах России.

Общее число инфицированных с начала пандемии в России достигло 11 315 801.

Госпитализированы за сутки 12 226 человек, на 4,8% меньше, чем накануне. За последние сутки выписаны по выздоровлении 28 197 человек, с начала пандемии - 10 099 937.

Умерли за сутки 657 пациентов, за все время - 328 105.