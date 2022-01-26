Georgian Airways выполнит чартерный рейс из Тбилиси в Москву

26 янв. 11:33

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выполнит прямой авиарейс по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси в пятницу, 28 января, - сообщает сайт авиакомпании.

Авиабилеты уже появились в продаже – из Тбилиси в Москву их цена начинается от 718 лари (около $240). В обратном направлении - от 620 лари (около $200), - передает Sputnik Грузия.

Boeing 737 вылетит в Москву из Тбилисского международного аэропорта в 10:00 по местному времени (9:00 мск и приземлится во Внуково в 11:30 мск. Обратно самолет вылетит в 12:30 мск.

Напомним, в условиях отсутствия прямого авиасообщения между Россией и Грузией Georgian Airways получила разрешение на выполнение двух чартерных рейсов в связи с новогодними и рождественскими праздниками, один из них состоялся 8 января.

"Будут ли еще назначены прямые рейсы, мы сказать не можем", – сообщила представитель авиакомпании.