Страны Центральной Азии получат от Китая $500 млн безвозмездно

26 янв. 11:32

Глава КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китай намерен выделить странам Центральной Азии $500 млн, об этом он сообщил во время онлайн-саммита "государства Центральной Азии – Китай".

Безвозмездная помощь поступит в течение трех ближайших лет, средства должны быть направлены на осуществление социально значимых проектов, отметил Си Цзиньпин.

Кроме того, Китай предоставит в своих образовательных учреждениях 5 тыс квот на повышение квалификации специалистов в сферах здравоохранения, информационных технологий, сокращения бедности и улучшение благосостояния жителей сел.

"В последующие пять лет Китай выделит студентам из государств Центральной Азии 1200 квот на правительственную стипендию", – добавил глава КНР.

"Важно наращивать сотрудничество в сфере туризма. Китай готов создать платформу для презентации туристических ресурсов и далее включить все ваши страны в список стран выездного туризма", – продолжил Си Цзиньпин.

Также в текущем году Китай безвозмездно предоставит странам региона 50 млн доз вакцины от коронавируса, а также откроет центры традиционной китайской медицины.