В машине под Волгоградом угорели шестеро граждан Таджикистана - источник

26 янв. 11:12

Минувшей ночью под Волгоградом от угарного газа погибла группа гастарбайтеров из Центральной, - сообщил информированный источник.

"Шесть граждан Таджикистана при невыясненных обстоятельствах провели ночь в неисправном автомобиле вблизи села Рахинка без должной вентиляции и доступа к кислороду. На утро они были обнаружены без признаков жизни", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Как полагают правоохранители, причиной гибели людей стало отравление выхлопными газами автомобиля, - добавил источник.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.