Иммунолог: заболеваемость в России выйдет на пик через три недели, но не скоро начнет снижаться

26 янв. 11:10

Рост заболеваемости коронавирусом в России продлится еще несколько недель, считает иммунолог Николай Крючков, пишет Ura.ru

"Рост заболеваемости будет продолжаться еще где-то две с половиной - три недели. Дальше упремся в потолок и пойдем вниз", - прогнозирует врач.

Он подчеркнул, что снижение заболеваемости будет идти в 2-2,5 раза медленнее, чем взлет, когда этот хвост прервется предсказать сложно.

По словам Крючкова, если хвост волны будет очень длинным, то пятая волна коронавируса может плавно перейти в шестую. "Три недели на рост, потом стабилизация, снижение, возможно, очень длинный хвост будет. И через полтора месяца может вновь произойти подъем", - сообщил иммунолог.

Такое развитие ситуации возможно из-за появления подштамма "омикрона" ВА.2, этот вариант активно распространяется в некоторых странах Европы, например в Дании.